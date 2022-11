Sarri risfida Allegri: vuole invertire la tendenza

ROMA - E’ arrivato alla sosta senza Ciro, senza Zaccagni, senza Lazzari, senza Patric, con due terzini (Hysaj e Marusic), con un po’ di uomini spossati, senza poter fare tanti teoremi e con tanti anatemi. Il più snervato di tutti è Sarri, impossibilitato a sovvertire i calendari di Fifa, Uefa, e Lega di A. Torna a Torino da ex (ultimo allenatore bianconero scudettato), è sempre rivincita e deve vedersela con l’amico Allegri. Max è il collega contro cui Mau ha perso più volte in campionato (sei ko in dieci partite, due vittorie e due pareggi completano lo score personale). Del resto la Juve è anche la squadra contro cui Sarri ha contato più sconfitte in carriera (sempre 6 in 10 sfide). Mau, con i gloriosi resti della Lazio, proverà a centrare un’impresa: tentare il colpaccio o comunque uscire indenne dall’Allianz.

Le difese Il Comandante spera che la difesa regga, la Lazio ha tenuto la porta inviolata nelle ultime quattro trasferte di campionato, solo una volta nella sua storia è riuscita a non subire gol per cinque incontri esterni consecutivi: tra febbraio e marzo 1998, guidava Eriksson. La Juventus non perde da 10 partite interne di fila in Serie A (6 vittorie, 4 pareggi) e ha tenuto la porta inviolata in tutte le ultime cinque partite di campionato (non registra sei clean sheet di fila in Serie A dal dicembre 2018, allenava sempre Allegri). Lazio e Juve, non a caso, hanno registrato nove clean sheet a testa nel torneo in corso: nei maggiori cinque campionati europei solamente il Barcellona (11) ne conta di più.