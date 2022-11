Immobile e Zaccagni, il ricordo commosso per Diego Maradona

Immobile e Zaccagni sono scesi in campo all’Olimpico. Stavolta non hanno giocato, ma hanno partecipato alla Partita della Pace, ed entrambi hanno dedicato un pensiero speciale per Diego Armando Maradona, che l’ultima volta era in campo all’Olimpico. “Diego è il Dio di questo sport”, ha detto Immobile. “Diego è un personaggio fantastico per quello che è stato, per quello che ha espresso nel calcio - le parole di Zaccagni -. Forse nessuno riuscirà più a fare quello che ha fatto Diego".