Lazio, situazione infermeria: la sosta è un aiuto in più

ROMA - La sosta amica della Lazio, l’infermeria ringrazia. In tre sfrutteranno queste settimane per rimettersi a disposizione di Sarri e puntare la trasferta di Lecce del 4 gennaio. Per Immobile tutto ok: l’affaticamento alla coscia destra, lieve e successivo alla lesione del bicipite femorale sinistro, è già scomparso. Ha pagato l'accelerata sul recupero: ai box dopo il match con l'Udinese, ha messo il turbo per rientrare prima del previsto. Poi la frenata è arrivata alla vigilia della sfida con la Juve. Acqua passata. Si allena in campo e nei prossimi giorni tornerà al meglio. Situazione diversa per Lazzari, Zaccagni e Patric. I primi due recuperano con sedute speciali in palestra prima di tornare a correre sul terreno di gioco. A fine novembre possibile il ritorno in gruppo. Per Patric invece, in Spagna per proseguire le cure mediche, servirà forse un po’ più di tempo. Tutti e tre puntano alla preparazione invernale, Sarri li aspetta.