Lazio, rebus ritiro invernale: tutte le possibili destinazioni

ROMA - La Lazio avanti con gli allenamenti sino a sabato, poi Sarri staccherà la spina e concederà un po’ di vacanze ai suoi. Appuntamento a Formello per mercoledì 30 novembre. E dopo undici giorni di relax inizierà la preparazione per la ripresa della stagione fissata per il 4 gennaio. Ma dove si svolgerà? In casa biancoceleste si studia ancora il ritiro. L’opzione Argentina sembra ormai tramontata del tutto. Stuzzicava la società, non Sarri che aveva chiesto di svolgere gli allenamenti in un Paese con climi più miti. Resta in piedi l’ipotesi Antalya (Turchia) dove andrà anche il Napoli. Al momento però, la soluzione più plausibile sembra essere la permanenza a Formello. Tra le mura di casa, attendendo Milinkovic e Vecino impegnati al Mondiale, si potrebbe preparare al meglio il 2023. In calendario due-tre amichevoli, anche in questo caso da programmare (date e orari) e da decidere la difficoltà degli avversari. Prima di sabato, quando ci sarà il via libera per le vacanze, dovrebbe arrivare il programma definitivo.