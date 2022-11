Milinkovic è diventato papà: fiocco rosa in casa Lazio

ROMA - Sergej Milinkovic-Savic è diventato papà di Irina. Il lieto evento comunicato con una storia su Instagram con il tag per la compagna Natalija: “Irina in the house’, tradotto come Irina è a casa accompagnato da tre emoji del cuore. Un evento incredibile per il Sergente della Lazio impegnato con la Serbia nel ritiro pre-Mondiale. E in casa biancoceleste si festeggia, a distanza di qualche ora, un’altra nascita dopo quella di Thiago, primogenito della coppia Zaccagni-Nasti. E a fine ottobre tutti a festeggiare anche Andrea Immobile, quarto figlio di Ciro. Milinkovic vuole chiudere un anno pieno di emozioni: dalla grande stagione con la Lazio, al lieto evento, al sogno per un Mondiale. Non vede l'ora di tornare a casa e abbracciare Natalija e Irina, ma prima c'è una competizione in Qatar da onorare al massimo. Poi si tufferà in famiglia per poi riprendere il lavoro con la Lazio. Ad anno nuovo, chissà forse prima, affronterà anche il capitolo rinnovo. I tifosi biancocelesti vorrebbero la sua permanenza a vita.