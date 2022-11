Milinkovic, occasione Mondiale tra Serbia e contratto

La situazione

Non è neppure iniziato il Mondiale di Sergej e già si rincorrono nuove voci sul suo futuro. Viene continuamente associato alla Juve, si vocifera di accordi trovati con il manager Kezman. È rispuntato l’interesse dell’Arsenal, che in estate aveva tentato l’approccio con il procuratore del Sergente, ma non era una destinazione gradita perché i Gunners non erano in Champions. Sei mesi dopo sono primi in Premier e fanno più gola. Gli inglesi, ecco l’indiscrezione, sarebbero pronti a offrire 60 milioni più il cartellino di Sambi Lokonga, centrocampista centrale belga, ex Anderlecht, acquistato per 18 milioni nel 2021. Di voci ce ne sono e ce ne saranno. Di certezze ce ne sono poche. Dopo l’incontro Lotito-Tare-Kezman gli scenari non sono cambiati di molto. Le parti avevano concordato di evitare caute e incaute uscite pubbliche per gestire il caso lontano dai clamori. Lotito ha preferito ribadire che Milinkovic «si sa quanto vale per me e per la Lazio e io sono fermo ai discorsi in corso sul rinnovo». Per lui vale minimo 100 milioni. È una cifra che l’agente Keman disconosce (lo ha fatto presente) considerando innanzitutto il contratto del Sergente in scadenza nel 2024. Sui valori economici del cartellino e dell’ingaggio che regolerebbe un eventuale nuovo contratto ci sono differenze ampie, ad oggi rendono impossibile qualsiasi accordo. Lotito parla di «discorsi sul rinnovo in corso», ma una vera e propria trattativa non è partita. Può spingersi fino ad offrire un contratto in stile Immobile (da 5 milioni con i bonus), difficilmente oltre. Sergej può ambire a guadagnare sei milioni più bonus, cifra irraggiunbigile per la Lazio.