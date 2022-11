Lazio, Milinkovic e il gol mondiale: è il settimo biancoceleste della storia

ROMA - Un gol e grandi giocate. Sergej Milinkovic protagonista nel match giocato con al Serbia contro il Camerun. Sua la rete del 2-1 con un sinistro da fuori area che finisce alle spalle del portiere. Da Roma si fa festa, tutti guardano le prestazioni del Sergente. Da oggi è diventato il settimo giocatore della Lazio a segnare ai Mondiali dopo Silvio Piola, Pedro Troglio, Aron Winter, Hernan Crespo, Gaizka Mendieta e Miroslav Klose. E da casa, tra i suoi compagni, c’è chi fa il tifo. Mattia Zaccagni davanti alla tv ha scattato una foto del gol di Milinkovic e postata tra le storie Instagram: “Vamos Sergente”, recita la didascalia. Tutti per Sergej, da Roma in tanti fanno il tifo per lui.