Lazio, Turchia sì o no: tocca a Sarri la decisione

ROMA - Fissata per domani la ripresa degli allenamenti a Formello, la Lazio si prepara per avviare il secondo ritiro stagionale. Resta però da scegliere dove, una decisione che spetterà a Maurizio Sarri, di rientro oggi a Roma. Le alternative sono due: la prima nel centro sportivo biancoceleste, la seconda a Belek, in Turchia, probabilmente dal 12 al 22 dicembre. Quest'ultima opzione è quella per cui spinge la società, ma l'organizzazione non è semplicissima e restano alcune problematiche relative gli spostamenti ancora da risolvere. Il tecnico della Lazio aveva dato il suo benestare all'opzione turca, aveva anche mandato alcuni suoi collaboratori a ispezionare i campi per non ritrovarsi di fronte a spiacevoli sorprese. Andando lì sarebbero già pronte virtualmente anche le tre partite da giocare, di cui una contro il Galatasaray (in caso di permanenza in Italia occorrerebbe invece pianificare una nuova serie di amichevoli). Di certo non si può posticipare ulteriormente la decisione definitiva, perché poi non ci sarebbero i tempi tecnici per organizzare il programma da seguire . Toccherà a Sarri dire l'ultima parola.