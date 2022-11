Lazio, Lazzari: "Il mio segreto è Sarri. Ora sono terzino, ma in Nazionale..."

ROMA - Manuel Lazzari festeggia 29 anni. La Lazio, i compagni, i tifosi lo festeggiano sui social con una marea di auguri. Lui ringrazia e non vede l'ora di tornare in campo. L'infortunio è alle spalle, alla ripresa degli allenamenti è pronto e punta al 4 gennaio, quando i biancocelesti giocheranno con il Lecce la prima partita del 2023. Il terzino di Sarri, ai microfoni di Lazio Style Channel, ha parlato in questo giorno speciale: "Oggi andrò a Formello per allenarmi e proseguire il programma di recupero dopo l'infortunio. Ormai sono quasi pronto fortunatamente. A Roma si sta veramente bene. Questo è il quarto anno che sono qui in questa città meravigliosa . Ci troviamo bene sia con le persone sia con il resto. Anche con il cibo non ci sono problemi (ride)".

Lazzari corre verso la ripresa

"Il calendario compresso a causa del Mondiale è stato probante sia dal punto fisico che quello mentale. A gennaio dopo una sosta così lunga sarà difficile per tutti ripartire. Per come lavora Sarri questo secondo ritiro sarà molto importante. Dobbiamo lavorare bene a dicembre per farci trovare pronti a gennaio e proseguire da dove avevamo lasciato. Il ruolo da terzino? Volevo imparare questo ruolo anche per adattarmi allo schema della Nazionale, ma adesso anche lì stanno provando la difesa a tre. Mi ha fatto sorridere questa cosa. Sono comunque contento di aver imparato a muovermi bene nella difesa a quattro grazie all'aiuto del tecnico. Mi sono valorizzato ancora di più e forse mi ha allungato la carriera perché il terzino puro è meno dispendioso rispetto all'esterno a tutto campo. Con la Lazio sono bastati due incontri per il rinnovo. Questo mi riempie d'orgoglio. Ringrazio la società per la stima e sono contento di poter lottare ancora per questa maglia. È bello il rapporto reciproco che si è creato. Quando ci si trova bene in una società si cerca sempre di migliorare lì senza guardarsi più troppo intorno".