La Lazio risponde a Damiano dei Maneskin: il tweet diventa virale

ROMA - Una questione da derby quella tra Damiano David, frontman dei Maneskin, e la Lazio. Il cantante, che tifa Roma, sui social ha postato il video del loro concerto a Philadelphia. Nelle immagini si vede una piccola rissa tra fan. Damiano ha commentato in maniera ironica: “La cosa peggiore è la ragazza con la maglia della Lazio”. Una battuta goliardica, in pieno stile derby, che ha fatto arrabbiare i tifosi biancocelesti. Poi è arrivata la risposta, sempre via Twitter, del club di Lotito: “Sai com’è… Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Cit”. Risposta che appunto cita la canzone ‘Zitti e buoni’ della band romana. Clima derby tutto l'anno nella Capitale. Anche migliaia di chilometri da Roma, anche sui social. La temperatura rimane sempre bollente quando si parla di rivalità cittadina.