Gotti-Sarri e la lite con Mourinho: “Voleva buttare giù la porta!”

ROMA - Ottobre del 2018, a Stamford Bridge si gioca Chelsea-Manchester United. Primo incontro tra Maurizio Sarri e José Mourinho, oggi sfidanti sulle panchine di Lazio e Roma. Ai tempi di Londra, il tecnico toscano ha come vice Luca Gotti, che ai microfoni di Sky Sport ha raccontato: “Marco Ianni, un grande collaboratore di Maurizio, schernisce la panchina di Mou. Non aveva avuto effetto la prima volta, ma sapevo di cosa sarebbe accaduto. Mou si è arrabbiato tantissimo, è stato per qualche minuto fuori dai nostri spogliatoi. Voleva buttare giù la porta. Poi Marco si è scusato, la cosa è tornata tranquilla. C’erano di mezzo amici comuni e tutto è tornato alla normalità”. Un episodio rimasto negli annali in una partita finita 2-2 con gol di Barkley al 96′. Oggi Sarri e Mourinho si sfidano nei derby sempre con il massimo rispetto e affetto. Quel litigio tra panchine è ormai un ricordo lontano.