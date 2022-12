Lazio in ritiro in Turchia: Sarri aspetta, ma ecco le possibili date

ROMA - Lazio in ritiro in Turchia: la possibilità è ancora in piedi. La società biancoceleste spinge per andare all’estero per svolgere la preparazione invernale in attesa di ripartire il 4 gennaio con la stagione. Le possibili date: 12-23 dicembre. Luogo: Belek, cittadina balneare nella provincia di Antalya. Mare, sole e soprattutto temperature miti intorno ai 20-22 gradi. Il team manager Derkum è volato in Turchia per un ulteriore sopralluogo. Sarri aspetta il piano e le valutazioni delle strutture. A tavolino, in tempo brevi, verrà presa una decisione definitiva. Il piano B ad oggi è rappresentato solo da Formello: preparazione in casa in attesa di ripartire il 4 gennaio. Manca poco più di un mese alla ripresa, la Lazio studia la miglior soluzione per farsi trovare al top e ripartire con la marcia ingranata.