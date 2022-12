Raul Moro e la festa speciale con gli spagnoli della Lazio

ROMA - Il compleanno di Raul Moro è stato lo scorso 5 dicembre, ma ieri sera momento speciale per festeggiare il suo compleanno con gli amici della Lazio. La gang spagnola intorno al giocatore di proprietà biancoceleste e in prestito alla Ternana. Foto postata su Instagram con Pedro, Luis Alberto, Luka Romero (anche se argentino, ma cresciuto in Spagna) e Mario Gila. Torta a tinte laziali con tre immagini che lo ritraggono in campo (una è con la maglia della Ternana). Raul in estate è partito per cercare di giocare di più e fare esperienza. A Terni 11 presenze totali e 1 gol (segnato a ottobre contro il Palermo). A giugno potrebbe tornare alla Lazio che nel 2019 lo ha portato in Italia con tante aspettative. A 20 anni il futuro è ancora dalla sua parte.