Pippo Inzaghi celebra Immobile: “Uno che fa 20 gol…”

ROMA - “Oggi ci sono pochi attaccanti, è un fattore generazionale, ma qualcuno c'è. A me Immobile piace perché se uno fa per 5 anni più di 20 gol in Italia... In Nazionale ha fatto un po' più fatica”. Pippo Inzaghi, a Sky Calcio Club, ha parlato della situazioni attaccanti in Italia. Lui, super bomber di una generazione fatta di fenomeni, ha raccontato: “Qualche centravanti c'è, ma noi avevamo Crespo, Batistuta, Trezeguet, Shevchenko. Non penso che sia dovuto dal modo di giocare. Basta vedere il Napoli, quando c'è Osimhen Spalletti non ci rinuncia”. Pippo Inzaghi oggi è tecnico della Reggina. Suo fratello Simone è stato uno che ha lanciato Ciro alla Lazio. Tra il bomber laziale e l’ex allenatore oggi all’Inter c’è una forte amicizia. Pippo vede Immobile come uno di famiglia o quasi.