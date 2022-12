Lazio, Sarri e l’incontro con Mertens: foto e sorrisi sui social

MANAVGAT - La Lazio sfida il Galatasary in amichevole nel ritiro turco ed ecco l’occasione per Sarri e Mertens di riabbracciarsi. Per ‘Ciro’ l’addio al Napoli è datato questa estate, poi la firma con il club di Istanbul. Sarri è stato il suo maestro all’ombra del Vesuvio, tra loro c’è un rapporto speciale. Incontro con foto prima del fischio d’inizio dell’amichevole e immagine postata dalla Lazio sui social: “Incontrando vecchi amici”. Mertens in estate era entrato in orbita mercato biancoceleste, poi l’affare non è mai decollato. I tifosi, sotto la foto postata sui social, sognano ancora: “Continuerò a sperare che tu venga anche se tra un po’ andrai in pensione”. Sarri e Mertens contro per un pomeriggio. Amici per sempre.