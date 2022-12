Lazio, entusiasmo stadio: l'obiettivo di presenze all'Olimpico

In attesa del rientro in campo con il Lecce ad anno nuovo, si riparte da un dato, un numero che la dice lunga su quanto questa Lazio abbia riconquistato l'ambiente. Nella prima frazione di campionato la media spettatori per le gare casalinghe allo Stadio Olimpico è stata di 41.963 persone. Una cornice da Champions, che Sarri e tutta la squadra intendono coltivare e coccolare (magari migliorare) pure nella seconda metà di stagione, continuando a produrre un gioco divertente e, come accaduto finora, associando a esso i risultati.

Pubblico

Due componenti che sono l'una funzione dell'altra e che combinate insieme posso garantire un valore aggiunto da cavalcare. Lo aveva fissato come obiettivo nel finale della scorsa stagione, il tecnico biancoceleste, quando aveva ammirato nell'ultima gara contro il Verona un Olimpico con 50mila spettatori. Si era goduto quell'atmosfera, augurandosi di poterla rivivere con maggiore continuità nella stagione successiva, quella in corso. Un auspicio che si è trasformato in realtà, perché dopo aver raggiunto quota 26.193 tessere con la campagna abbonamenti "Avanti insieme" (terzo miglior risultato in assoluto nel corso dell'era Lotito dopo i 28.731 del 2004-2005 e i 27.334 del 2009-2010), anche l'affluenza dei non abbonati è stata sempre alta e costante, aggiungendo in media 15.770 tifosi per ogni partita disputata a Roma. Numeri importanti, che possono rappresentare quella spinta decisiva per ottenere un posto nella prossima Champions, obiettivo non dichiarato ma chiaramente auspicato all'interno del centro sportivo di Formello. Ed è quello che sognano anche i sostenitori biancocelesti, che non a caso hanno sempre seguito in massa la squadra pure nelle gare in trasferta.

Iniziativa

Un attaccamento che pure il club sta cercando di valorizzare sempre di più, come confermato dalle due riaperture della campagna abbonamenti tra agosto e settembre, ma pure dall'ultima iniziativa studiata dal reparto marketing della società, il Lazio Christmas Box. Si tratta di un pacchetto di 5 partite da far trovare sotto l'albero di Natale, incontri di campionato che saranno disputati dalla squadra di Sarri allo Stadio Olimpico nei mesi di gennaio e febbraio: nello specifico sono le partite contro Empoli (domenica 8 gennaio alle ore 15), Milan (martedì 24 gennaio alle ore 20.45), Fiorentina (domenica 29 gennaio alle ore 18), Atalanta (sabato 11 febbraio alle ore 20.45) e Sampdoria (lunedì 27 febbraio alle ore 20.45). In sostanza è una specie di mini-abbonamento, che sarà acquistabile fino a sabato 24 dicembre in modalità online e presso i Lazio Style 1900 abilitati. Una buona opportunità per quei 15.770 che ogni gara acquistano il biglietto singolarmente, ma anche per provare ad alzare ulteriormente l'asticella dell'affluenza. Perché un Olimpico rumoroso e affollato rappresenta un fattore. Uno di quelli che possono realmente aiutare a conquistare un posto in Champions.