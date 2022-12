Lazio, il calendario alla ripresa: gennaio già decisivo

ROMA - Al via manca poco, la Lazio si prepara in Turchia e aspetta il 2023. Cosa dice la classifica: quarto posto a quota 30 punti (gli stessi dell’Inter), con Juve terza un punto sopra e Milan secondo a +3. Il Napoli viaggia a velocità doppia, saldamente primo a 41 punti. La lotta per le prime posizioni, con il rientro della Juve, si fa ancora più interessante.

Il calendario della Lazio: voglia di punti

Sarri vuole una ripartenza subito sprint. A Lecce per la vittoria e inaugurare l’anno nel migliore dei modi. Poi Empoli in casa dopo quattro giorni e trasferta a Sassuolo il 15. In mezzo c’è anche l’ottavo di Coppa Italia con il Bologna (in programma il 19). Il mese si chiude con il botto: Milan e Fiorentina in casa per due match importantissimi. L’obiettivo sarà quello di fare bottino pieno e iscriversi, con certezza, alla battaglia per la Champions League. Punti in cascina aspettando febbraio, mese intenso con lo spareggio di Conference League contro il Cluj.