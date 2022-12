Diretta Hatayspor-Lazio ore 16: probabili formazioni e come vederla in tv

TURCHIA - Seconda e ultima amichevole della Lazio in Turchia. Alle 16 sfida all'Hatayspor per confermare la buona prestazione vista contro il Gatalasaray. Si giocherà di nuovo all’Emirhan Sport Center, il centro sportivo che ospiterà la rosa fino a domani. Sarri vuole un'altra vittoria e un altro passo in avanti della squadra dal punto di vista fisico. La prima parte della preparazione svolta a Formello ha sorpreso positivamente il tecnico. Adesso si attende risposte per guardare al 4 gennaio, data ufficiale della ripresa della stagione, con tanta fiducia. Si ricomincherà con la sfida al Lecce.