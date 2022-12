Lazio, fine del ritiro in Turchia: ecco cosa prevede il programma

ROMA - La Lazio pronta al rientro a Roma. Chiusa la fase due della preparazione svolta in Turchia. Allenamenti e due amichevoli, l’ultima sfida è andata in scena ieri pomeriggio contro l’Hatayspor. In mattinata seduta di scarico ancora nel quartier generale di Manavgat, poi il ritorno in Italia. Sarri farà scattare la fase tre della preparazione invernale con sedute a Formello. C’è in ballo un altro test da giocare prima di Natale: dovrebbe essere affrontato in Spagna giovedì 22 dicembre contro l'Almeria. Impegno ancora da ufficializzare da parte della società. La squadra godrà di qualche giorno di riposo nei giorni di Natale, per poi concentrarsi solo sul momento della ripresa della stagione: 4 gennaio, sfida al Lecce. Ormai manca sempre meno.