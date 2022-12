Lazio, Casale: "Qui per Sarri. Con lui ho un rapporto..."

ROMA - "La ripresa del campionato rappresenta una bella incognita, tante squadre hanno avuto giocatori assenti per il Mondiale. Noi siamo stati fortunati, solo due giocatori sono andati fuori e abbiamo avuto più tempo per allenarci insieme. Sarà un bel punto di domanda. È comunque una sosta che ci è servita per lavorare forte e farci trovare pronti". Nicolò Casale non vede l'ora di ripartire. Non sarà in Spagna per l'amichevole, ma risponderà presente allo stage della Nazionale. Poi tornerà a pensare alla Lazio: "Come ha detto Sarri tante volte, abbiamo lavorato bene anche durante la pausa e sicuramente ci faremmo trovare pronti”, le parole del difensore a margine della cena di Natale.