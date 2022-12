Lazio, Ballardini incorona Scaloni: “Capace e fortunato. A Roma…”

ROMA - Lionel Scaloni è l’uomo del momento. Il ct dell’Argentina Campione del Mondo ha un bel passato anche in Italia, da giocatore, con la maglia della Lazio e poi con quella dell’Atalanta. Ma è in biancoceleste che El Toro lascia il segno. Delio Rossi, Davide Ballardini e Eddy Reja i suoi allenatori. E Ballardini, ai microfoni di Radio Crc, lo ha raccontato: “Ha confermato tutto quello che pensavo di lui quando giocava a calcio e lo allenavo. Un ragazzo sensibile, curioso e molto appassionato. Già quando l’ho avuto mi dava tutte queste sensazioni ottime. Non sono sorpreso, poi è chiaro che dopo si deve essere anche fortunati oltre alle capacità. Si merita tutto. L’Argentina di oggi? Scaloni è stato bravissimo a creare una squadra, poi col suo stile ha studiato e cambiato riuscendo a trovare compattezza e equilibrio che gli hanno fornito le qualità per vincere il Mondiale. È bravissimo anche a modificare le cose in corso".