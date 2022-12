Lazio, l’ex Leiva e lo stop per il cuore: “Chiedo rispetto”

ROMA - Lucas Leiva e un fine di anno davvero sfortunato. L’ex giocatore della Lazio, oggi al Gremio, è stato fermato dall’attività sportiva per dei problemi cardiaci. In attesa di altri esami per approfondire il discorso, il brasiliano non si arrende e aspetta. Ma soprattutto dice stop a certe voci che lo vorrebbero già a casa e in pantofole. “Affermare che andrò in pensione nelle prossime settimane è un’irresponsabilità senza dimensioni”, ha tuonato Lucas inSarebbe meglio chiedermi il mio desiderio piuttosto che cercare da altre fonti. Mio figlio mi ha chiamato scioccato per l'"informazione". Vi piacerebbe? In questi giorni mi è passato tutto per la testa! Non potete immaginare come stia cambiando la routine in modo così inaspettato. Che ne sarà del mio futuro? Non lo so ancora. La mia volontà è continuare ad aiutare il club che amo, se non è possibile sarò il primo ad informare la mia famiglia, i miei amici e il tifoso del Gremio. Finora chiedo solo rispetto! Grazie”.