L’ex Lazio Cissé testimonial dei vestiti Lidl: le foto virali

ROMA - A Djibril Cissé il mondo della moda è sempre piaciuto. Da calciatore impressionava per i suoi look stravaganti, eccentrici, particolari. E l’ex attaccante che tra le altre ha vestito pure la maglia della Lazio, oggi fa il testimonial per i prodotti di abbigliamento firmati Lidl Francia. Virali le sue foto su Instagram vestito con scarpe, maglie e altri accessori che portano la firma del noto discount alimentare. Un anno fa circa, in Italia e in tutta Europa le scarpe e non solo spopolavano tanto da diventare oggetti totalmente introvabili e rivenduto a prezzi folli su canali alternativi. “Un enorme grazie, non dimentico dove faceva la spesa la mamma”, il commento dell’ex attaccante alle foto. Oggi 41enne, dopo aver prestato la sua immagine alla collezione di moda della catena dei supermercati, Cissé ha preso parte a diversi spot televisivi diventando ad ottobre il volto ufficiale della campagna pubblicitaria del supermercato. Il calcio è ormai lontano, presente e futuro sono la moda.