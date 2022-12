Lazio, Provedel carica: “Noi senza limiti, vogliamo la Champions!”

ROMA - “Vogliamo arrivare il più in alto possibile, non ci poniamo limiti. Io non c'ero l'anno scorso, e i miei compagni sono arrivati quinti, quindi ti direi un piazzamento Champions”. Non ha dubbi Ivan Provedel, la Lazio vuole il quarto posto. A pochi giorni dalla ripresa del campionato il portiere della Lazio si è raccontato ai microfoni della Serie A. Tra sosta e voglia di ripartire, Provedel carica l’ambiente: “Per me è stato un anno molto positivo, soprattutto a livello personale, ho ottenuto una salvezza importante e faticosa con lo Spezia, che per me sarà sempre un ricordo bellissimo, e poi sono venuto alla Lazio. Sono stato catapultato in una realtà completamente diversa e sono felicissimo di essere qui. I risultati sono stati abbastanza buoni, si può fare meglio ma sono soddisfatto!”