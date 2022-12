Lazio, il punto sugli infortunati: Sarri aspetta Hysaj

ROMA - Cancelli chiusi a Formello, la Lazio si riposa durante i giorni di Natale. Maurizio Sarri, dopo la partita in Spagna contro l’Almeria, ha allenato la squadra venerdì mattina. Tutti a casa il 24, 25 e 26. La ripresa è messa in agenda per il 27 dicembre. Ieri si è rivisto in gruppo Mattia Zaccagni, fermato negli ultimi giorni da qualche linea di febbre. L’ex Verona aveva saltato anche la cena di Natale. Tutto risolto. Ai box al momento rimane solo Hysaj. L’albanese è fermo dal mini ritiro in Turchia per una contrattura al polpaccio. Sarri spera di riaverlo a disposizione per il match del 4 gennaio che segnerà la ripresa della stagione. Anche Casale è rientrato dallo stage della Nazionale.