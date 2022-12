Lazio, solo low cost per gennaio. Per giugno nel mirino un ex Roma

No cost più che low cost. Al 99 per cento il mercato di gennaio della Lazio non porterà acquisti . Anche Sarri l’ha capito, non s’aspetta sorprese, per quanto ci speri. A Formello lasciano aperto un infinitesimale spiraglio solo per eventualità. Solo una cessione big (Luis Alberto o Milinkovic) cambierebbe gli scenari. L’idea di novembre d’acquistare un terzino giovane al posto di Kamenovic sembra tramontata. All’indice di liquidità negativo, che obbliga a cedere e ad acquistare agli stessi prezzi, s’è aggiunta la rateizzazione del debito fi scale-retributivo che toglierà risorse. L’uscita di Kamenovic in prestito gratuito allo Sparta Praga (sarà ufficiale a gennaio) può consentire alla Lazio di acquisire un giocatore in prestito gratuito e con un ingaggio non superiore ai 300 mila euri netti. I margini di manovra sono strettissimi.

Le offerte

A Formello sono pervenute offerte di attaccanti e terzini, sono i ruoli che Sarri rinforzerebbe. Nei giorni scorsi sono rimbalzati i nomi di Bonazzoli (Salernitana) e Sallai (Friburgo), due centravanti. Per il primo non si sono ravvisate le condizioni necessarie per chiudere l’operazione, probabilmente economiche. La Salernitana lo cede in prestito, ma gli riconosce un ingaggio da 1,5 milioni, una buona metà va pagata da gennaio a giugno. Sallai piace per caratteristiche, ma non risultano sondaggi per il mercato invernale. A Formello non contemplano l’arrivo di prime punte, i vice Immobile saranno Felipe Anderson (preferito da Sarri) e Cancellieri (designato in estate). Sarri ha utilizzato l’azzurrino di più da esterno destro durante gli allenamenti di dicembre salvo inserirlo due volte da vice Ciro nelle amichevoli estere (contro Galatasaray e Almeria).

I terzini

Il mercato dei terzini sinistri non mette in vetrina grosse occasioni per gennaio. A inizio dicembre si è svincolato Caner Erkin, 34 anni, nazionale turco fino a settembre scorso. Ex Inter (per 3 mesi nell’estate 2016), ha lasciato il Karagumruk di Pirlo, cerca squadra. Ha chiuso dopo aver servito sei assist in 12 partite di campionato. Di lui si ricorda il gol segnato alla Lazio quando giocava nel Fenerbahçe: quarti di ritorno di Europa League, 1-1 all’Olimpico, gol di Caner Erkin. Era il 2013 e i biancocelesti videro sfumare il sogno semifinale dopo una contestatissima andata. Erkin arriverebbe a zero, ma occuperebbe un posto da extracomunitario. La Lazio ha sempre uno slot libero, nel caso servisse. Nei mesi scorsi erano stati offerti Milos Kerkez, terzino, 19 anni, gioca nell’AZ Alkmaar, e Gerardo Arteaga del Genk, 24 anni. Se non arriveranno mancini, Sarri dovrà continuare ad arrangiarsi con Lazzari, Marusic e Hysaj. Ci sarebbe anche Radu, il club vorrebbe che entrasse nelle rotazioni. La Lazio lavora più per giugno che per gennaio. Lotito ha speso quasi 50 milioni in estate e senza cessioni remunerative puntare a giocatori di prima fascia è impossibile. Sarri non smette di pensare a Parisi dell’Empoli, costa circa 12 milioni. E’ stato proposto Luca Pellegrini della Juventus, oggi in prestito all’Eintracht. Può essere una soluzione conveniente a patto che la Juve lo ceda in prestito con diritto di riscatto (è in scadenza nel 2025). Ci sono stati contatti con il gruppo Raiola rappresentato dall’avvocato Pimenta, è saltato l’incontro prenatalizio, ci saranno aggiornamenti. A giugno si ridiscuterà dell’arrivo di un vice Immobile. Occhio allo svincolato Mariano Diaz del Real Madrid, 29 anni. Se non accetterà proposte a gennaio si libererà a zero. S’era parlato di Youssoufa Moukoko, 18 anni, stella del Dortmund, si libera, ma chiede 7 milioni, lo vuole il Bayern.