Lazio, fine vacanze: Sarri riparte e pensa al Lecce

FORMELLO - Si riaprono i cancelli a Formello, la Lazio torna in campo dopo i giorni di Natale in famiglia. Sarri aveva concesso liberi il 24, 25 e 26 dicembre. Nel pomeriggio la ripresa degli allenamenti per preparare la sfida del 4 gennaio contro il Lecce. La rosa sarà al completo. Zaccagni, in infermeria per quattro giorni per una sindrome influenzale che gli ha fatto perdere sia la cena di squadra, sia l’ultima amichevole giocata in Spagna con l’Almeria al Power Horse Stadium, era già tornato prima della mini pausa di Natale. Hysaj invece, ai box per una contrattura al polpaccio sinistro, è pronto a tornare. A Formello si rivedrà anche Casale, convocato dal ct Mancini per lo stage con la Nazionale. Sarri punta al Lecce, sarà il primo match del 2023 da non sbagliare assolutamente.