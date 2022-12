Tanta voglia di Lazio, biglietti esauriti per la sfida a Lecce

ROMA - "E se l'attesa del piacere fosse essa stessa il piacere?". In questo caso, molto probabilmente, l'ipotetica risposta comune di tifosi della Lazio (e non solo loro) sarebbe un secco "no". Quello che scrisse Gotthold Ephraim Lessing in una delle sue opere, citazione divenuta successivamente aforisma e resa ancora più popolare dopo il suo utilizzo in una celebre pubblicità, non è poi così valido per questa circostanza. Sono molti quelli che tutto questo periodo di pausa se lo sarebbero risparmiato, lasciando la Coppa del Mondo (peraltro prima dell'Italia) un'esclusiva dell'estate e continuando così a sostenere il proprio club in inverno. I laziali non fanno eccezione, anche loro avrebbero preferito continuare a seguire la squadra di Sarri all'Olimpico e in trasferta, con una continuità che negli ultimi anni non era mai stata così intensa. Invece c'è stato il Mondiale in Qatar nel mezzo, con conseguente interruzione dei campionati.

Biglietti Un'attesa che non è stata un piacere, ma che ha comunque alimentato il desiderio e la voglia di Lazio. Lo confermano i numeri, perché nel giro di un'ora e mezza sono stati letteralmente polverizzati i 1.000 biglietti a disposizione dei tifosi biancocelesti per la trasferta a Lecce di mercoledì 4 gennaio (ore 16.30), che sancirà ufficialmente il ritorno agli impegni ufficiali di Immobile&co. La vendita è iniziata alle 10 di ieri mattina e alle 11.30 non c'era più niente disponibile nel settore ospiti del Via del Mare. E non è l'unica dimostrazione d'amore dei laziali, che hanno espresso la loro passione anche attraverso l'iniziativa natalizia "Christmas Box", il mini abbonamento di cinque partite casalinghe di campionato in programma nei mesi di gennaio e febbraio, cioè quelle contro Empoli, Milan, Fiorentina, Atalanta e Sampdoria. Una promozione che si è conclusa alle 18 del 24 dicembre e che ha portato a circa 1.100 sottoscrizioni, facendo crescere dunque le presenze certe dei 26.193 abbonati per le prossime gare all'Olimpico. Un buon risultato, nonché un'ulteriore testimonianza di quanto sia crescuta la voglia di Lazio tra i tifosi nel corso di questo periodo di sosta. Con il suo gioco e i risultati ottenuti la squadra di Sarri ha trascinato il pubblico, che a sua volta ha restituito il favore con gli interessi attraverso la carica garantita durante i match e non solo. Nella prima parte di campionato la media di spettatori nelle sfide casalinghe è stata di 41.963 spettatori, l'obiettivo è riuscire a far crescere ancora di più questo dato, già tra i più alti in assoluto degli ultimi anni.