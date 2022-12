Lazio, la ripartenza di gennaio: cosa dicono i numeri con Sarri

ROMA - Mai come quest’anno la ripresa del campionato sembra essere un’incognita. Uno stop di un mese e mezzo dovuto al Mondiale invernale potrebbe sconvolgere gli equilibri in classifica. Ecco perché Maurizio Sarri vuole una Lazio subito al top. Si riparte con il quarto posto in tasca e tanta voglia di fare bene. La spina va riattaccata immediatamente, è il mantra che ripete il tecnico da settimane. Ritiro a Formello, poi in Turchia, amichevoli, e ancora altri allenamenti in vista del 4 gennaio, la data che segna la ripartenza del campionato.