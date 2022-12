Lazio, anche Cataldi ai box: lombalgia

Erano tutti abili e arruolabili, all’improvviso si sono contate assenze. Luis Alberto era tornato acciaccato dall’amichevole con l’Almeria del 22 dicembre, aveva preso una botta, sembrava assorbita e invece ha lasciato segni. Martedì, alla ripresa, il Mago ha lamentato fastidi ad un ginocchio, si sarebbe gonfiato per un versamento. Non viene considerato a rischio per Lecce, ma non possono esserci nemmeno certezze sulla ripresa lampo. Si sperava che il dolore diminuisse, ieri era ancora presente. Lo spagnolo sarà valutato di giorno in giorno. Non s’è allenato neppure Cataldi, fermo a causa della lombalgia. Sarri spera di recuperarlo, intanto ha provato Marcos Antonio. A Lecce si giocherà il 4 gennaio, c’è tempo per aspettare gli infortunati. Sarri valuterà i prossimi giorni per definire la Lazio anti-Lecce, i dubbi si concentrano a centrocampo. Luis Alberto era partito dalla panchina contro Monza e Juventus. Vecino è sempre stato considerato titolare accanto a Cataldi e Milinkovic. Cerca spazio anche Basic, titolare contro la Juve prima della pausa. In campo, sempre ieri, non s’è visto Cancellieri, martedì era stato risparmiato nella parte finale dell’allenamento, era alle prese con una contusione. Si sta allenando regolarmente Milinkovic, la caviglia infortunata a Torino, e che l’ha tormentato al Mondiale, non gli provoca più fastidi. Adesso il Sergente deve solo ritrovare la forma migliore. Sarri spera di ripartire con tutti i big e di averli di nuovo al top in tempi brevi. Immobile non gioca una partita ufficiale dal 16 ottobre, si è scaldato durante le tre amichevoli estere di dicembre. Ciro spera di aver pagato ogni conto con la sfortuna e che il nuovo anno si apra felicemente. Toccherà a Sarri gestirlo di più, evitandogli partite multiple. Nei primi venti giorni si giocherà contro Lecce (4 gennaio), Empoli in casa (8 gennaio), Sassuolo fuori (15 gennaio) e in Coppa Italia all’Olimpico contro il Bologna (19 gennaio). Il tecnico deve anche decidere se alternare Provedel e Maximiano. Il primo è intoccabile in campionato, il portoghese potrebbe alleggerirgli le fatiche giocando in Coppa Italia e forse in Conference League. Il programma. La Lazio si allenerà anche oggi di pomeriggio, domani sarà impegnata in una doppia seduta, sabato si ritroverà in campo di mattina. Sarri ha concesso l’1 gennaio libero, ritroverà il gruppo lunedì 2 pomeriggio. Martedì 3, dopo il pranzo, è fissata la partenza per Brindisi, poi si proseguirà per Lecce (si giocherà mercoledì alle 16,30).