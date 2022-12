Lazio, le condizioni di Luis Alberto in vista del Lecce

FORMELLO - Allenamento in palestra per Luis Alberto. Il Mago della Lazio soffre di un problema al ginocchio: piccolo versamento che fa procedere con cautela. Dopo un bel ritiro invernale si è fermato, ora la sfida contro il Lecce, la prima del 2023, potrebbe anche saltarla. Favoriti nel ruolo di mezzali Milinkovic e Vecino. In regia dovrebbe toccare sempre a Cataldi, assente nella seduta di mattina (prevista doppia). Si scalda Marcos Antonio, ma l’ex Primavera rimane in vantaggio nonostante la lombalgia che lo ha frenato negli ultimi giorni. Sarri monitora le situazioni. Per il resto gruppo totalmente al completo. Nel pomeriggio previste prove tattiche. Il 31 dicembre, la mattina, ultima seduta dell’anno 2022. Il tecnico concederà di riposo solo il primo giorno dell’anno. Lunedì poi, tutti di nuovo in campo. Il Lecce è ormai vicino.