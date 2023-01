Lazio, Immobile scalpita: i numeri contro il Lecce e la voglia di gol

ROMA - Un solo gol al Lecce per Ciro Immobile in carriera. Strano, ma vero. È il 27 ottobre del 2010 e il bomber veste la maglia del Siena. Rete nella sconfitta per 3-2 al terzo turno di Coppa Italia. Una vita fa. Ma l’ultimo precedente a Via del Mare è quello del 7 luglio 2020, quando la Lazio allenata da Inzaghi perde 2-1. Ma Ciro è carico, ha chiuso il 2022 con tanti guai fisici. Ora vuole riprendere il cammino a suon di gol e scalare la classifica marcatori.