Lazio, Sarri amaro: "C'è qualcosa che si spegne. Non facile trovare la soluzione"

LECCE - La Lazio apre male il 2023. Sconfitta contro il Lecce per 2-1, il gol in apertura di Immobile non è bastato. Strefezza e Colombo fanno partire la festa a Via del Mare. Nel post partita, ai microfoni di Sky Sport, Maurizio Sarri ha commentato amaro: "Trovare delle spiegazioni per stasera è difficile. Se fossero facili da capire le avremmo risolte. La squadra ha fatto 20’ di alto livello. Nel finale del primo tempo c’erano avvisaglie di una partita ‘sporca’, eravamo più bassi. Poi nella ripresa li abbiamo innescati noi. Lì ci siamo spenti e consegnati agli avversari. Con un approccio così finire con una sconfitta è difficilmente spiegabile. Il cambio di Milinkovic? Non volevo più cambiarlo. Prima del pareggio si parlava di toglierlo, poi no. Fatto un errore di comunicazione con lo staff tecnico. Siamo andati in confusione mentale come la squadra”.