Sarri e il mistero del cambio di Milinkovic: “Fatto un casino”

LECCE - Lazio, tutta, in confusione. Nella ripresa del match contro il Lecce, tra Sarri e il suo staff tecnico, c’è stata una incomprensione che ha scaturito un errore sul cambio di Milinkovic. L’allenatore, nel post partita, ha spiegato cosa sia successo in quel preciso momento: “Non volevo più cambiarlo. Prima del pareggio si parlava di toglierlo, poi no e far uscire Basic. Fatto un errore di comunicazione con lo staff tecnico. Siamo andati in confusione mentale come la squadra”. Fuori il Sergente al 61’ al posto di Vecino, mentre Basic è uscito solo all’85’ lasciando il posto a Luka Romero. Un errore di comunicazione nel momento più delicato della partita con la Lazio che subiva la massima pressione del Lecce e i gol di Strefezza e Colombo.