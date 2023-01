La Lazio ricorda Mihajlovic: le iniziative per la sfida con l'Empoli

Il ricordo di Sinisa MIhajlovic durante Lazio-Empoli

In occasione della partita casalinga di domenica contro l’Empoli, in Curva Maestrelli verrà allestita una gigantografia, con una delle immagini più iconiche di Sinisa Mihajlovic (formato 16x24) che rimarrà per tutte le gare interne del mese di gennaio, quando la Lazio affronterà Bologna, Milan e Fiorentina (tutte squadre allenate dal serbo in carriera). Il club ha ricordato il messaggio d'amore che Mihajlovic regalò alla Lazio in occasione dei festeggiamenti per i 121 anni della società. “Magari potessi arrivarci io a 121 anni!”, disse Mihajlovic in quel video. "Si sbagliava: il suo ricordo andrà oltre, durerà per sempre", ha ribadito la Lazio nel suo sito ufficiale.