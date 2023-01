Lazio, con l’Empoli il riscatto: le possibili scelte di Sarri

FORMELLO - La Lazio a caccia della prima vittoria del 2023. Il ko contro il Lecce ha fatto male, ma c’è subito l’occasione del riscatto. All’Olimpico, davanti al proprio pubblico, i biancocelesti arrabbiati e vogliosi affrontano l’Empoli. Sarri chiede risposte dai suoi. Ha già in testa la formazione tipo e con tutta probabilità è pronto a rilanciare Felipe Anderson dal primo minuto. Giovedì per lui solo lavoro in palestra: doveva smaltire la botta alla schiena rimediata a Via del Mare. Dove non era partito titolare lasciando il posto a Pedro.