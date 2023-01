Lazio, festa per il 9 gennaio: ecco il programma delle celebrazioni

ROMA - La Società Sportiva Lazio si prepara per la festa del 9 gennaio. Le candeline da spegnere, quest’anno, sono ben 123. Con un comunicato, è stato diramato il programma dei festeggiamenti: "Il 9 gennaio, alle ore 11.30, in Piazza della Libertà, la Lazio Atletica Leggera provvederà al posizionamento di un leggio e all’aggiornamento dei pannelli – presenti nel Giardino Luigi Bigiarelli – che ripercorrono i momenti salienti della storia del Sodalizio. Alle ore 15.30, nella Sala Tevere della Regione Lazio, in Via Cristoforo Colombo 212, la Fondazione S.S. Lazio 1900 sarà protagonista e organizzatrice dell’evento “Le Ali allo sport: l’Anno che Verrà”.