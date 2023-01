Lazio, Felipe Anderson: "Squadra migliorata rispetto allo scorso anno"

ROMA - Il suo gol in apertura aveva fatto esultare l'Olimpico e la Lazio tutta. Un colpo di testa (poi deviato) vincente di Felipe Anderson contro l'Empoli prometteva un bel pomeriggio di festa. Poi il pareggio beffa del 2-2 negli ultimi minuti di recupero. Il brasiliano, a Lazi Style Channel, ha detto la sua sulla partita con i toscani: "Abbiamo provato a reagire, ma altra gestione sbagliata. In alcuni momenti dobbiamo essere più furbi e cattivi, senza lasciare spazio al loro palleggio. Squadre come l'Empoli hanno tanta qualità e se gli dai spazio ti fanno male. Non si possono concedere due gol così, dobbiamo lavorare molto. Ci siamo messi da soli in questa situazione e ne usciremo insieme".

L'analisi di Felipe Anderson

"Oggi nel calcio serve saper gestire ogni situazione, noi vogliamo sempre dominare e stiamo imparando anche questo come gruppo. Sono sicuro che sarà una grande stagione. Non possiamo perdere punti così, soprattutto in casa, l'imperativo è rialzarci subito. Non dobbiamo guardare gli avversari, se ci concentriamo su di loro non va bene. Noi abbiamo l'obbligo di portare a casa i tre punti, siamo la Lazio, dobbiamo dare la vita per vincere. Ci stiamo provando, oggi ho visto una squadra cattiva fin da subito. Sono sicuro che faremo il salto di qualità. Involuzione? Io credo che siamo un passo avanti all'anno scorso, il pressing e la gestione palla sono migliorate, il gioco è veloce. La mano del mister si vede, si vede che stiamo capendo, ma siamo ancora incompleti. Gli errori vanno tolti e lavoreremo ancora di più per questo. Ormai non esistono più squadre che dominano per 90', a meno che non segni 4/5 gol gli avversari ci provano, quindi dobbiamo riuscire a gestirci meglio. Stiamo imparando a essere più cattivi, io stesso devo farlo".