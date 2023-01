Lazio-Empoli, le pagelle dei biancocelesti: Luis Alberto motivato

Stavolta tiene dentro Milinkovic e Luis Alberto ma toglie Cataldi, perdendo palleggio. è evidente il calo nell’ultima mezz’ora, in cui il centrocampo cede di schianto e i cambi non funzionano. Altri due punti persi.

Provedel 5,5

E' coperto, non vede partire il tiro di Marin e non riesce a salvare la Lazio.

Lazzari 5,5

Spinge per un tempo, creando diverse difficoltà a Parisi. Sbaglia a protestare e becca il giallo, era diffidato e salterà il Sassuolo.

Hysaj (26’ st) 5

Molla Caputo e va a chiudere su Cambiaghi, ma non fa in tempo e l’Empoli segna, tornando in partita.

Casale 6,5

Tempi giusti, attenzione. Sbaglia poco o niente.