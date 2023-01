Sarri, compleanno biancoceleste: “Immerso nella lazialità. Con Lotito…”

ROMA - Prima il compleanno della Lazio, poi quello di Maurizio Sarri. Dal 9 gennaio al 10, società e tecnico sono legati anche da questo. Un segno del destino, forse. Il tecnico nella serata di festeggiamenti con tutta la squadra ha parlato con i sentimenti: “La Lazio è qui da 123 anni e spero rimanga qui per altri mille. Sono immerso nella lazialità , sto benissimo. Mi dispiace che questa serata avvenga dopo una serata di sofferenza, ma vedo i ragazzi allenarsi tutti i giorni e non ho grandi preoccupazioni. Daranno soddisfazioni alla società e a me. Sono sicuro”, le parole rilasciate a Lazio Style Channel.

La voglia di Sarri

“Questa è una società particolare. Dall'esterno non si può immaginare. La lazialità se ti entra dentro ti rimane. Ora capisco cosa diceva Gregucci sulla lazialità, faticavo a capirlo, ora capisco benissimo. Questo è un gruppo che ha generosità, si allena bene, ti dà soddisfazione. Abbiamo il problema del compimento, purtroppo questa mancanza è un qualcosa che non dipende dalla volontà dei ragazzi. Ci metto la mano sul fuoco. Se superiamo questo limite e ampliamo i minuti in cui giochiamo a questi livelli possiamo dire la nostra con tutti. Per sentirsi bene tutti i giorni bisogna lavorare per un "fondo" non è così bello come lavorare per una famiglia così. Raramente Lotito assume l'aria da presidente, molto spesso ti sembra di essere a cena con un amico. Questo ti fa stare bene e sento forti motivazioni. Ho bisogno di questo".