Lazio, Delio Rossi: “Champions? Meglio essere realisti, ma…”

Il pensiero di Delio Rossi sulla Lazio

“Vedendola giocare parlare di aspetto mentale per quanto riguarda questi ripetuti cali mi sembra riduttivo. Avendo un gioco particolare può capitare che non sempre i calciatori riescano a tenere bene le distanze. Alle volte la squadra non è corta come dovrebbe. Ciò però esula dal primo gol preso contro l'Empoli. Mancavano meno di 10' al termine e sul 2-0 non possono andare a saltare 6-7 uomini. La cilindrata mentale? Dipende dai giocatori, molti si fanno condizionare da fattori esterni o da chi c'è in panchina. Si può migliorare limando i difetti in allenamento per poi non ripetere certi errori in partita”.