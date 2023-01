Lazio, si pensa al Sassuolo: Lazzari out, le idee di Sarri

I pensieri di Lazzari

Domenica non ci sarà sicuramente Lazzari, punito dal Giudice Sportivo con un turno di squalifica. In giornata non si è ancora visto Mario Gila, sempre alle prese con una forte contusione al piede. Ok Patric dopo l’influenza. E per il ruolo di terzino destro si scalda Hysaj, già testato nella linea a quattro durante le prime prove tattiche. Poi per Sarri ci saranno i soliti dubbi a centrocampo e in attacco. Potrebbe essere confermato l’ultime tridente in mediana con Milinkovic, Cataldi e Luis Alberto. Davanti Zaccagni favorito su Pedro per fare compagnia a Felipe Anderson e Zaccagni. C’è comunque tempo per prendere le decisioni finali.