Lazio, da Immobile e LeBron James: è sempre "Carol-mania"

ROMA - Lo scorso ottobre, il video di Ciro Immobile che fa una sorpresa alla piccola Carol ha emozionato tutti. In un servizio de 'Le Iene', il capitano della Lazio era apparso alle spalle della bambina di 7 anni, appassionata di calcio e soprattutto della squadra biancoceleste, con una predilezione chiara per il bomber di Torre Annunziata. E proprio a lui aveva inviato una lettera, per "farsi perdonare" del fatto di aver scelto i rivali di sempre, la Roma, per giocare a calcio. Per questo la redazione di Mediaset aveva organizzato un incontro a sorpresa tra i due (architettando pure la vendetta contro il papà, cioè essere battuto alla PlayStation dallo stesso Immobile), mostrando un momento davvero meraviglioso quando la piccola si è resa conto di essere accanto al suo idolo. Un'espressione di gioia pura che era diventata virale, facendo diventare la piccola Carol una vera e propria star.

Da Immobile a LeBron James

E che ancora oggi continua a girare per il mondo, visto che nell'ultima settimana tantissimi media hanno tirato fuori di nuovo la storia. Da siti illustri quali Sport Bible e 4-3-3, fino al primo canale televisivo francese per ascolti, Tf1, che ha nominato quel video come migliore del 2022. Ma non è finita, perché la popolarità della bambina laziale ha raggiunto l'apice con un'altra foto, quella realizzata insieme al papà, in cui inscena una presentazione con il Psg e la scritta "No boyfriend until 2038". Un'immagine divertente che è diventata virale, così tanto da essere condivisa addirittura da LeBron James (141 milioni di follower) in una sua story. Insomma, da Immobile a King LeBron. La piccola Carol continua a far parlare di sé. Chissà se un giorno riuscirà a realizzare il suo sogno di farlo indossando la maglia della sua Lazio, segnando gol come il suo idolo Immobile.