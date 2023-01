Lazio, il compleanno di Romagnoli e l’affetto dei tifosi: “Qui per sempre”

ROMA - Il sogno esaudito, la titolarità, le grandi prestazioni. Alessio Romagnoli ha conquistato la Lazio in pochi mesi. Di dubbi in effetti ce ne erano pochi, ma lui a testa bassa ha lavorato fin dal primo giorno per guadagnarsi il posto e la fiducia di Maurizio Sarri. Oggi festeggia 28 anni, è il primo compleanno da giocatore biancoceleste. La società gli ha fatto gli auguri sui social scatenando i tifosi. Tanti i commenti e i messaggi rivolti all’ex Milan: “Grande Alessio, per noi tifosi ci sei da sempre. E per sempre”. Un amore a distanza tra la Lazio e il difensore, diventato vero, effettivo, l’estate scorsa con il colpo di mercato chiuso da Lotito. “Auguri grande core laziale”, scrivono i tifosi. E ancora: “Ora un gol per festeggiare le 28 candeline”. Mica male, domenica c’è la sfida al Sassuolo. Alessio con l’aquila sul petto ha già segnato. Rete allo Spezia lo scorso 2 ottobre, una gioca difficile da dimenticare. Ma ora siamo nel 2023 e festeggiare un altro gol non sarebbe per niente male.