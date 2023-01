Pedro, post speciale in ricordo del debutto con il Barcellona

ROMA - Momento amarcord per Pedro su Instagram. Ecco il video del suo debutto in maglia Barcellona (e nel calcio professionistico) datato 12 gennaio del 2008. Sono passati quindici anni, sembra una vita fa. Venticinque titoli vinti in carriera e una seconda giovinezza da vivere con la maglia della Lazio. “Oggi sono quindici anni dal mio debutto. Grazie alle persone del mio fan club per questo video molto emozionante”. Le immagini piacciono anche ai tifosi della Lazio, che in tanti commentano sotto al post: “Un giorno potrò dire di aver visto giocare Pedro nella mia Lazio”, scrive un laziale. Ma i ricordi sono indelebili soprattutto per i tifosi del Barcellona: “Grande Pedro, uno dei giocatori più importanti e migliori della storia del Barça”. A 35 anni (36 da compiere a luglio), ha ancora voglia di giocare. Contratto in scadenza a giugno, ma tutti sperano che rinnovi. La Lazio è diventata la sua casa.