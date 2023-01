Lazio, Zaccagni vola: “Ci giochiamo ogni match a viso aperto”

REGGIO EMILIA - Un gol, il settimo della stagione. Mattia Zaccagni si è trasformato in bomber. Sarri gli chiedeva questo ad inizio stagione e lui sta rispondendo sul campo. Rigore segnato per l’1-0 al Sassuolo e felicità a fine partita con la festa davanti ai tifosi presenti al Mapei Stadium: “Vittoria importante, quella che volevamo. Ho visto una bella prestazione, è quella che sognavamo. Il mio record di gol? Sono contento, ma oggi contavano i tre punti che mancavano nel 2023. La Champions? Pensiamo partita dopo partita, ci vogliamo giocare ogni match a viso aperto”. Queste le parole dell’ex Verona a Sky Sport. Ora la Coppa Italia, poi il Milan. Zaccagni il bomber, con Immobile out per infortunio, si sta conquistato la Lazio anche a suon di gol.