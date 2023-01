Lazio, obiettivi e mercato: tensione tra Sarri e Tare

REGGIO EMILIA - Era un rapporto già segnato, pericolante, e che a Lotito da sempre fa gioco. Dopo ieri s’è inasprito. L’incompatibilità e la non complementarietà di Sarri e Tare sono sfociati in un botta e risposta a distanza. Le differenze di vedute sono sempre più ampie su alcuni punti. Il tema “Lazio da Champions sì o no?” , dibattuto dal post Empoli in poi dopo le dichiarazioni di Sarri ribadite alla vigilia di Sassuolo-Lazio , ha prodotto una contrapposizione dialettica tra diesse e tecnico. Tare ha parlato nel prepartita. A domanda, ha risposto. Ha chiarito che la Champions è l’obiettivo della società, il riferimento non era casuale alle parole di Mau datate sabato («Champions da miracolo» ): «La Champions - ha dichiarato il diesse - non sarebbe miracolosa. Non c’è posto per creare polemiche. E' un obiettivo di inizio stagione. Ci sono tante difficoltà per raggiungerlo, sono d’accordo. Ci sono squadre blasonate che lottano. La Lazio ha tutte le carte in regola per lottare fino all’ultimo e ha il dovere di farlo. Per la società sarebbe fondamentale».

La replica di Sarri

Sarri ha replicato in conferenza, infastidito. Sabato aveva anche ridimensionato il cammino degli ultimi dieci anni laziali, con una sola Champions: «Tare ti parlerà delle sue sensazioni - ha dichiarato Mau - io ho un cervello autonomo e parlo delle mie. Ho fatto solamente una constatazione. La Lazio ha fatto un top quarto posto, un flop ottavo posto e dal mondo del calcio sono stati considerati tutti buoni campionati. Siamo quinti e sembra che stiamo facendo male. C’era qualcosa che non mi tornava. Ho la sensazione che alcune squadre siano più attrezzate di noi, poi se i ragazzi fanno come oggi (ieri, ndi) possiamo dire la nostra. Sarebbe andare oltre delle previsioni logiche». Sarri ha ribadito il motivo che l’ha portato a scegliere la Lazio: «Qui posso divertirmi di più, sono tornato a lavorare in campo. Alla mia età lo ritengo più importante che arricchire una bacheca. Stiamo lavorando per diventare il più competitivi possibile. Sulla carta ci sono delle squadre più forti di noi. Lo dicono tutti i quotidiani sportivi. Non è che lo penso io. Se vai a vedere fatturato e monte stipendi, è uguale». Sarri si è raffrontato con Allegri: «Per lui l’importante è vincere. Io sono più vecchio».

Ciro e il mercato

Sarri ha perso Immobile, spera per pochi giorni. Ciro non riesce a trovare continuità, i flessori sono diventati vulnerabili. La contrapposizione Sarri-Tare tocca l’apice sul mercato. Il tecnico si riferisce da tempo solo a Lotito, pubblicamente e non, quando affronta il tema acquisti: «Con chi parlerò di mercato? Se parli d’opinioni ognuno ha la sua. Poi c'è quella del presidente che taglia la testa al toro». Sarri spera sempre nella sponda del presidente. Ha bisogno di un centravanti in più non calcolando Cancellieri nel ruolo. Ma ha aperto ad un altro scenario: «Se dev’essere Felipe la soluzione, possiamo pensare a un attaccante esterno in aggiunta». A Sarri è piaciuta l’irriducibilità della Lazio: «Dal punto di vista dell’applicazione abbiamo fatto una grande partita, se siamo guariti lo dirà il tempo». Luis Alberto e Milinkovic sono irrinunciabili: «Con queste caratteristiche mentali ci siamo potuti permettere entrambi». Ha elogiato Luis: «La più bella gara da quando ci sono io. Così è adatto al mio gioco».