Lazio, le condizioni di Immobile: c’è attesa per i controlli

ROMA - Ciro Immobile di nuovo out, questa volta si spera per poco. Terzo infortunio stagionale, il quarto se al conto si aggiunge lo stop in Nazionale datato settembre 2022. Domani il bomber della Lazio potrebbe svolgere i test strumentali ai flessori della coscia destra in clinica Paidea. Sarri aspetta notizie, spera confortanti. I muscoli della gamba destra sono un tormento da sempre per Ciro, nella zona sono presenti varie cicatrici di vecchi infortuni. In campo ha chiesto immediatamente il cambio: l’essersi fermato subito potrebbe aver scongiurato una lesione importante. Per i tempi di recupero bisogna attendere gli esami. Di sicuro non ci sarà per Lazio-Bologna di Coppa Italia, match che si giocherà giovedì all’Olimpico. Se non si è stirato potrebbe recuperare per Lazio-Milan del 24 gennaio. Tutti incrociano le dita.