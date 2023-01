La Lazio senza Immobile: ecco cosa dicono i numeri

ROMA - Ciro Immobile costretto a fermarsi di nuovo. Da capire con precisione i tempi di recupero, ma la Lazio dovrà fare a meno del suo bomber, e uomo più rappresentativo, come già accaduto in questa stagione. Ciro, generoso e voglioso, gioca tanto e senza mai risparmiarsi. A quasi 33 anni il fisico gli gioca qualche scherzo e così la squadra dovrà di nuovo fare a meno di lui. Ma cosa dicono i numeri al netto dell’assenza del suo centravanti dei record? In questa stagione ha saltato totalmente, tra Serie A e Europa League, 6 partite. Va aggiunta anche quella con il Monza (appena 4’ in campo). Se si calcolano i 7 match in cui non ha giocato (o giocato parzialmente), la Lazio ne ha vinti 4 (Midtjylland, Atalanta, Roma, Monza) e persi 3 (Feyenoord, Salernitana e Juve).

La Lazio senza Immobile nella passata stagione

Anche l’anno scorso, Sarri al suo primo anno alla Lazio, ha dovuto fare a meno di Ciro Immobile in diverse occasioni. Primo stop: 3 ottobre 2021 e sconfitta per 3-0 contro il Bologna. Il 20 novembre il bomber è assente contro la Juve e sconfitta per 2-0. Due vittorie per i biancocelesti senza il bomber a dicembre: 3-1 al Genoa e 3-1 al Venezia. Il 17 febbraio nuovo stop per la sfida contro il Porto di Europa League (2-1). Tre giorni dopo è ancora out nell’1-1 con l’Udinese. E infine due pareggi nelle ultime due del campionato con Juve e Verona (2-2 e 3-3). Quando Immobile manca non è la stessa Lazio in termini di gol, personalità, carattere. Senza è una squadra a trequarti. Ora Sarri spera solo di recuperarlo in fretta.