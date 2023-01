Lazio-Bologna nel segno di Mihajlovic: ecco la bella iniziativa

ROMA - Lazio e Bologna insieme per Sinisa Mihajlovic. La società biancoceleste, attraverso un comunicato che riporta le parole del direttore marketing Marco Canigiani, ha reso note le iniziative per celebrare il grande ex giocatore e bandiera indimenticabile: “Ricordo che la partita di Coppa Italia è inclusa nel pacchetto di partite dell’abbonamento. Per il resto, i biglietti sono in vendita con prezzi speciali come quella dedicata agli Under 14 che possono ottenere l’ingresso gratuito acquistando presso i Lazio Style un tagliando da adulto. Fino a questa mattina erano stati venduti tremila biglietti, a cui vanno aggiunti gli abbonati. È un dato interessante considerando che si tratta di un primo turno di Coppa Italia. Sarà una partita particolare nel segno di Sinisa Mihajlovic e ci sarà un’iniziativa a favore dell’ ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo), a cui hanno aderito Lazio e Bologna: le maglie della partita, sin dal fischio d’inizio, saranno messe all’asta con il ricavato devoluto all’ADMO del Lazio che in questi giorni apre la sua sede intitolata a Sinisa Mihajlovic. È sicuramente un motivo in più per venire allo stadio per ricordare un grande giocatore”. I membri della famiglia Mihajlovic parteciperanno alla gara come spettatori sugli spalti. In Curva Maestrelli, sarà nuovamente esposta la gigantografia dedicata al numero 11 biancoceleste.